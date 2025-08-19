TV LIVE ·
Comitato I Capifamiglia: fissata l’udienza pubblica sull’ammissibilità del referendum, appuntamento il 1° settembre

A darne notizia è il Comitato promotore, che annuncia la presenza del presidente Faetanini assistito dal legale

19 ago 2025
Attraverso un decreto notificato nella giornata di ieri è stata fissata l’udienza pubblica sull’ammissibilità del referendum consultivo sull’accordo di associazione di San Marino all’Unione Europea, promosso da I Capifamiglia. L’appuntamento è per il 1° settembre 2025 alle ore 14.00 presso il Palazzo del Governo. A darne notizia è stato il Comitato promotore, in un comunicato, precisando che a rappresentarli sarà il presidente Faetanini, assistito dal legale incaricato. La seduta sarà presieduta dal Collegio dei Garanti ed è aperta a tutti i cittadini. Gli organizzatori hanno invitato i sostenitori a presenziare, per mostrare il proprio supporto.






