CONSIGLIO D'EUROPA Comitato Ministri COE, Beccari: “Al centro dell'agenda la salvaguardia della democrazia" Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in Lussemburgo. Per il Segretario agli Esteri, occasione di molteplici incontri bilaterali.

134esima sessione per i Ministri degli Esteri dei 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si guarda al ruolo dell'Organizzazione nel nuovo contesto geopolitico come garante della sicurezza, in particolare la sua azione a sostegno dell'Ucraina e del nuovo patto democratico per l'Europa, nonché per l'attuazione della Dichiarazione di Reykjavik, siglata da San Marino nel maggio 2023. Momento ufficiale quello della cerimonia di consegna da parte ucraina della lettera che chiede la Costituzione del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione.

L'importanza del dialogo multilaterale per San Marino, saldamente ancorato ai valori cardine del Consiglio d'Europa, nell'intervento del Segretario agli Esteri, Luca Beccari: “Ho sottolineato come questo sia un anno di anniversari: 75 anni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; 35 anni della Commissione di Venezia e credo che gli anniversari servano a celebrare le occasioni e ricordarci cosa abbiamo fatto, ma devono essere anche lo stimolo per farci pensare a cosa faremo. Sicuramente, il Consiglio d'Europa rimane un formato multilaterale che è estremamente concreto e ha degli strumenti pratici di messa a terra di quelle che sono le sue finalità. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e, perché no, cercare anche di esportare questo modo di fare all'interno del Consiglio d'Europa negli altri fori internazionali”.

La ministeriale ha visto il passaggio della Presidenza del Comitato dei Ministri da Malta al Lussemburgo, con il Ministro Xavier Bettel, che ha tracciato un bilancio sul mandato appena concluso. Proprio con il vice premier e Ministro degli Esteri e del Commercio internazionale Bettel, il Segretario Luca Beccari ha tenuto il primo di una serie di bilaterali: siedono al tavolo per la firma del Protocollo di emendamento alla Convenzione tra San Marino e Granducato del Lussemburgo contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ricordando anche i 25 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli incontri della mattinata, anche quello con il Ministro ungherese per gli Affari Esteri e del Commercio, Péter Szijjártó; un colloquio conoscitivo con la neo eletta Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri del Liechtenstein, Sabine Monauni; dialogo con l'omologo austriaco Nikolaus Marschik e con la Ministra di Andorra, Imma Tor Faus.

Nel video, l'intervista Segretario per gli Affari Esteri, Luca Beccari

