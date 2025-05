CONSIGLIO D'EUROPA Comitato Ministri COE, per il Segretario Beccari una serie di bilaterali Passaggio della Presidenza del Comitato dei Ministri dal Lussemburgo a Malta

134esima Sessione per i Ministri degli Esteri dei 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si guarda al ruolo dell'Organizzazione nel nuovo contesto geopolitico come garante della sicurezza, in particolare la sua azione a sostegno dell'Ucraina e del nuovo patto democratico per l'Europa. Proprio in questa direzione l'intervento del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, nel primo rapporto annuale 2025 sul tema, anche in occasione del 75° anniversario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La ministeriale vede il passaggio della Presidenza del Comitato dei Ministri dal Lussemburgo a Malta, con il Ministro degli Affari esteri e del Turismo maltese, Ian Borg, che ha illustrato le priorità del prossimo semestre e il Lussemburghese, Xavier Bettel, che ha tracciato un bilancio sul mandato appena concluso. Proprio con il vice premier e Ministro degli Esteri e del Commercio internazionale Bettel, il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha tenuto il primo di una serie di bilaterali: siedono al tavolo per la firma del Protocollo di emendamento alla Convenzione tra San Marino e Granducato del Lussemburgo contro le doppie imposizioni, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ricordando anche i 25 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli incontri della mattinata, anche quello con il Ministro ungherese per gli Affari Esteri e del Commercio, Péter Szijjártó e un colloquio conoscitivo con il neo eletto Vice Primo Ministro e Ministro per Esteri del Liechtenstein, Sabine Monauni.

