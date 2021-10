QUERELLE Comitato Paralimpico: Lonfernini, 'Nessuno si è presentato all'ennesima convocazione'

Comitato Paralimpico: Lonfernini, 'Nessuno si è presentato all'ennesima convocazione'.

Nella vicenda che vede al centro il Comitato Paralimpico sammarinese si aggiunge un nuovo capitolo: a scrivere questa volta è il Segretario allo Sport che, in una nota, si dice dispiaciuto che nessuno si sia presentato all'ennesima convocazione fatta al Comitato per tentare di comprendere al meglio le questioni che da tempo agitano i suoi membri. "Nessuno si è presentato alla chiamata in Segreteria concedendosi il lusso di rispondere solamente attraverso comunicati stampa", scrive Lonfernini. "È già la seconda volta a distanza di qualche mese che questo accade".

[Banner_Google_ADS]

Il Segretario di Stato parla di "mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che si stanno interessando, a partire dal sottoscritto e con esso tutte le persone coinvolte, in particolare i nostri atleti Speciali che sono i primi ad essere danneggiati dalla mancanza di un confronto". Dunque, in mancanza di dialogo, sono state compromesse anche le attività paraolimpiche. Lonfernini annuncia un nuovo intervento anche con le Autorità sportive sammarinesi, Internazionali e Comitato Paraolimpico Internazionale, per porre fine ad una situazione che si protrae da troppo tempo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: