Comitato per la Cittadinanza: "Perché il Governo può disapplicare le leggi?"

7 set 2025
La Segreteria di Stato Affari Interni
Il Comitato per la cittadinanza invia un ammonimento alla politica. Il gruppo chiede al Segretario agli Interni perché sia stato sospeso l'obbligo di rinuncia della seconda o plurima cittadinanza per i residenti stranieri naturalizzati, in attesa della nuova norma in materia.

"Disattendere le regole costituzionali", cioè "l'obbligo di essere fedeli alle leggi", rimarca il Comitato, è indicatore "dello stato di emergenza democratica" con cui "vediamo governare la Repubblica". "Perché il Governo può disapplicare le leggi - prosegue la nota - mentre i cittadini devono rispettarle?". I firmatari del comunicato chiedono ai partiti tutti di affrontare il dossier in "modo serio" e "responsabile", anche a "tutela dell'identità nazionale".




