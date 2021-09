REFERENDUM IVG Comitato Si "grazie a chi ci ha dato fiducia'. Comitato No "lavoreremo per le ragioni della vita"

Un risultato al di là di ogni aspettativa, per il Comitato promotore del referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza, Karen Pruccoli, al microfono di Rtv, ricorda le battaglie che hanno portato a questo risultato, quando "La politica non ci ascoltava". Per Antonella Mularoni, del Comitato 'Uno di noi' il lavoro comincia adesso a difesa delle ragioni della vita e soprattutto perché le donne sammarinesi non vengano più lasciate sole.

sentiamo i commenti

