Il 4 dicembre si sono svolte le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede per il rinnovo del Comites a San Marino. Ne dà notizia l'Ambasciata d' Italia. Un esito scontato, vista la presenza di una sola lista in lizza, Ad Maiora. Sono stati eletti 12 rappresentanti, di cui Alessandro Amadei ha ricevuto più preferenze. Al primo Consiglio elettivo, che si terrà lunedì 13 dicembre, sarà nominato il nuovo presidente, che resterà in carica per 5 anni.