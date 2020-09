REGIONALI MARCHE Comites: il Vice Presidente Amadei incontra i canditati del centrodestra Rossi e Acquaroli

Elezioni regionali nelle Marche: il Comites San Marino incontra i candidati del centrodestra. Il Vice Presidente Alessandro Amadei è intervenuto ad un confronto pubblico con Elia Rossi, sindaco di Montegrimano terme che ha rimarcato come “dopo 50 anni di governo monocolore, mai come ora, il centrodestra possa divenire protagonista di un cambiamento da tanti invocato”; mentre Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia in lizza per la presidenza della Regione, ha indicato come priorità assoluta la riforma del sistema sanitario regionale.

Amadei ha quindi posto l'attenzione sul caso targhe che da tempo sta causando problemi ai frontalieri marchigiani e che ancora sembra non essere stato risolto, e la questione della mancanza di tutela sanitaria per i soggiornanti a San Marino.



