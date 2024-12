PENSIONATI EX FRONTALIERI Comites incontra Nicola Marcello (FdI): "La questione della doppia tassazione va risolta subito" Ordine del giorno della Senatrice Domenica Spinelli e la deputata Alice Buonguerrieri

La questione della tassazione dei pensionati ex frontalieri, tra le battaglie più sentite dal Comites San Marino. Tema al centro dell'incontro con il consigliere della Regione Emilia-Romagna Nicola Marcello. Questione che “va risolta immediatamente” – ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia al Presidente Alessandro Amadei, affiancato dal consigliere Valter Bartolini ed alcuni frontalieri. Marcello ha assicurato di avere già avviato un confronto con i vertici nazionali e regionali del suo partito per portare le segnalazioni ricevute sui tavoli istituzionali preposti.

La Senatrice Domenica Spinelli (FdI) e la deputata Alice Buonguerrieri (FdI) hanno presentato immediatamente un ordine del giorno che impegna il Governo a trovare una soluzione al problema direttamente nella finanziaria, prevedendo per le pensioni dei lavoratori ex frontalieri di San Marino “una ritenuta alla fonte a titolo di imposta solamente del 5%”, così come accade per i pensionati ex frontalieri del Ponente Ligure.

