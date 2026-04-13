Comites, incontro con Psi e +Europa: focus sui temi della cittadinanza

Il tema della cittadinanza al centro dell’incontro pubblico al Comites di San Marino con Psi e + Europa. Un confronto sulle libertà civili e sociali anche alla luce delle recenti evoluzioni normative: la nuova legge sammarinese sulle naturalizzazioni ha eliminato l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine, ma per chi ha già perso quella italiana il riacquisto non sempre è possibile.

“L’attuale legge prevede che può riacquistare la cittadinanza italiana chi ha rinunciato alla cittadinanza stessa dopo il 15 agosto ‘92. Dopo l’approvazione della legge sulla cittadinanza per naturalizzazione, l’ultimo passaggio è quello di riconoscere anche a tutti coloro che hanno rinunciato entro l’agosto del ‘92 la possibilità di avere la cittadinanza italiana”, spiega il presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei. “Una legge cambiata a San Marino, secondo noi in meglio, sulla cittadinanza", gli fa eco Yuri Maccario Napolitano, coordinatore di +Europa Rimini, "ma che si deve ora scontrare con episodi del passato che sono veramente burocratici. Persone che hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana perché ai tempi non era compatibile, oggi si ritrovano cittadini di Serie B rispetto a chi farà questa stessa richiesta da oggi in avanti”.

Ma quello della cittadinanza è anche un argomento più ampio: sia il Psi che +Europa hanno sostenuto il referendum dello scorso anno in Italia che chiedeva di ridurre a 5 anni il tempo di residenza legale per ottenerla. La proposta non è passata per il mancato raggiungimento del quorum ma resta, secondo i due partiti, la necessità di ripensare una legislazione ormai datata. “La popolazione italiana calerà sensibilmente nei prossimi 30-40 anni. Avremo uno spopolamento soprattutto in alcune zone del nostro Paese, in particolare al Sud. Avere una politica di integrazione seria, efficace e non fatta con slogan e con pregiudizi può essere particolarmente utile anche per cercare di risolvere questa problematica”, dice Francesco Bragagni, Segretario Regionale Psi Emilia-Romagna.







