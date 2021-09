Comites San Marino a confronto con le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Gloria Lisi

Nella sede del Comites San Marino, l'incontro tra gli associati al Comitato e i rappresentanti delle sei liste sostenitrici la candidata sindaca al Comune di Rimini, Gloria Lisi. Una squadra che insieme al MoVimento 5 Stelle, appoggia il percorso dell'ex vicesindaca riminese verso le Amministrative del 3 e 4 ottobre, per un totale di 144 candidati, di cui il 41% donne. Coinvolgimento dei cittadini e valorizzazione delle competenze, le priorità lanciate dalla Lisi durante la campagna elettorale, per evitare individualismi e favorire la partecipazione.

Il Comites San Marino, come avvenuto in precedenti occasioni, si offre infatti per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti sul Titano di ascoltare le proposte che le liste elettorali intendono illustrare, specialmente quelle che prevedano una sinergia fra San Marino e il territorio limitrofo. “L'obiettivo – spiegano - è far si che il voto sia quanto più partecipato ed informato”.