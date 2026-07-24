COMITES Comites San Marino e PD a confronto: frontalieri, cittadinanza e voto degli italiani all'estero Al centro dell'incontro la doppia tassazione dei pensionati ex frontalieri, il riacquisto della cittadinanza italiana, la riforma della legge elettorale e le principali criticità della comunità italiana nella Repubblica

Italiani residenti all'estero, lavoro frontaliero e rappresentanza politica. Sono i temi al centro dell'incontro tra il Comites San Marino, il Comitato degli Italiani all'estero, e una delegazione del Partito Democratico, riuniti per un confronto sulle principali questioni che interessano la comunità italiana nella Repubblica. Tra i temi affrontati il lavoro frontaliero e la doppia imposizione fiscale che continua a interessare tanti frontalieri, i quali, in determinate situazioni, rischiano di essere tassati sia a San Marino sia in Italia. Una criticità sulla quale da tempo viene chiesto un intervento per evitare che lo stesso reddito pensionistico sia assoggettato a due sistemi fiscali.

Sul tavolo anche le norme sulla cittadinanza, con particolare riferimento al riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'ha persa in passato, e la riforma della legge elettorale per gli italiani residenti all'estero. Per il Partito Democratico è necessario intervenire sul sistema di voto della circoscrizione estero per renderlo più sicuro, trasparente e capace di garantire una rappresentanza più efficace delle comunità italiane nel mondo. L'incontro si è configurato come un momento di ascolto e confronto tra istituzioni e rappresentanti della collettività italiana a San Marino, con l'obiettivo di raccogliere criticità e proposte da portare all'attenzione del Parlamento.



Nel video le interviste ad Alessandro Amadei presidente del Comites San Marino Emma Petitti Consigliere regionale Emilia Romagna PD Andrea Gnassi deputato PD

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