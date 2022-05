Commissione Affari di Giustizia: deciso l'esame dei verbali dell'audizione di Canzio prima della loro pubblicazione

Il caso Serenissima e il riferimento del Dirigente del Tribunale riapprodano in Commissione Affari di Giustizia. Una seduta piuttosto accesa. In apertura di comma comunicazioni il Presidente Matteo Rossi avrebbe dato lettura di una lettera di Giovanni Canzio dai toni pungenti verso le opposizioni e in particolare rispetto alle “affermazioni a tratti calunniose” - così le avrebbe definite - mosse nei suoi confronti da Repubblica Futura in una recente nota stampa. Reiterata quindi dal Dirigente la richiesta di rendere pubbliche le registrazioni audiovideo della sua recente audizione. Richiesta che avrebbe suscitato la vivace reazione di Nicola Renzi, capogruppo di RF, fermo nel sottolineare che gli atti non si desecretano o meno a seconda di chi formuli la richiesta. Di qui allora la proposta di Repubblica Futura, sostenuta da sempre, di rendere pubblici tutti i verbali delle sedute della Commissione Giustizia e del Consiglio Giudiziario Plenario delle ultime due legislature. Altra richiesta quella di poter visionare il fascicolo sul caso Serenissima recentemente archiviato.

Clima teso, dunque, permane l'acredine tra gli schieramenti. Alla fine si è deciso per un controllo dei verbali in questione prima di sciogliere la riserva sulla loro eventuale pubblicazione e il successivo passaggio in Commissione nella prima seduta utile.