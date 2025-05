Commissione Affari Interni riunita a Palazzo Pubblico: sul tavolo i provvedimenti nati da 18 istanze d’Arengo Dall’adeguamento del trasporto scolastico per studenti con disabilità all’equipe psicopedagogica, fino alle norme su alcol ai minori e cittadinanza

Si è aperta a Palazzo Pubblico la sessione della Commissione Affari Interni. Ricco l'ordine del giorno che vede una serie di riferimenti sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione di 18 istanze d'arengo. Si parte dall’adeguamento del servizio di trasporto scolastico per permettere agli studenti con disabilità di frequentare gli istituti secondari fuori territorio. A seguire il confronto sull'istituzione di un’equipe psicopedagogica scolastica che supporti e affianchi studenti, docenti e famiglie. Ci sarà anche il riferimento sulla normativa che punisca chi somministra alcolici a minori e sui provvedimenti adottati per l’eliminazione della rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione.

