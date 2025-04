Commissione “antimafia”: dopo mesi di audizioni si lavora sulla prima relazione da presentare in Consiglio

Riunita nel pomeriggio la Commissione “antimafia”. Incontro tecnico, a quanto pare; interlocutorio. Per ricapitolare il lavoro fatto in questi mesi, in particolare le audizioni: a forze di polizia, organismi di controllo, Tribunale, parti economiche e sociali; realtà in grado di fornire informazioni per rendere il Paese sempre più impermeabile al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Si sta lavorando insomma all'elaborazione della prima Relazione da presentare in Consiglio Grande e Generale; nella quale saranno evidenziate eventuali situazioni di criticità, e le relative indicazioni di intervento normativo e amministrativo destinate ai vari organismi dello Stato deputati alla prevenzione ed al contrasto di questi pericoli. Nel corso dell'incontro sarebbero state inoltre programmate le prossime sedute.