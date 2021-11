Commissione antimafia: entro fine anno la nuova relazione sul fenomeno delle infiltrazioni malavitose

Nuova riunione nel pomeriggio per la Commissione antimafia. Tra gli impegni di questo periodo, il lavoro alla nuova relazione sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata che, a breve, sarà presentata al Consiglio e al Congresso di Stato. Dopo audizioni, confronti e altri approfondimenti, rallentati dal Covid, come spiega il presidente Pasquale Valentini, l'obiettivo è consegnare entro fine anno il documento che conterrà, tra le altre cose, gli elementi di criticità in territorio e una serie di raccomandazioni e suggerimenti per interventi concreti finalizzati a monitoraggio e prevenzione. "San Marino non ha una malavita interna - ribadisce Valentini - ma può presentare elementi di vulnerabilità" per infiltrazioni dall'estero.