Commissione Antimafia, il documento riservato su attività sospette arriva in Aula a porte chiuse

Cinque giorni di Consiglio, a partire da lunedì prossimo. Dopo il Comma Comunicazioni una serie di dimissioni e nomine, fra cui quella del membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale. Dopo le sue dimissioni – accolte dall'Aula – Giacomo Volpinari era stato riproposto da Rete. Con una lettera, però, ha comunicato la non accettazione dell’incarico. La partita, dunque, si riapre. Ben 15 i Decreti all'attenzione dell'Aula, dalle misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze a quello sui medicinali derivati da Cannabis.

Due, poi, i progetti di legge in seconda lettura: l'istituzione del Comitato Sammarinese di Bioetica e il Diritto dell’Informazione e dei Media. All'avvio dell'iter consiliare, invece, il testo unico in materia di associazionismo e volontariato e le Disposizioni sulla durata ragionevole del processo ed equa riparazione. Quattro le Istanze d'Arengo, di cui tre a tema giustizia. Si chiede l'istituzione di un registro per reati di pedofilia, che il certificato del casellario giudiziario riporti sempre le condanne sia per reati di pedofilia che per quelli contro la persona e affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese.

C'è attesa, poi, per l'aggiornamento della Relazione della Commissione Antimafia, che ha rilevato la ricomparsa a San Marino di sospette attività economiche collegate a fenomeni malavitosi. La stessa Commissione ha recentemente approvato all'unanimità un documento riservato che verrà portato, nella sessione che sta per aprirsi, all'attenzione dell'Aula. Vista la delicatezza del tema in oggetto, l'Ufficio di Presidenza ha deciso che il comma venga affrontato in seduta segreta.

