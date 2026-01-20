“Commissione antimafia”: incontro tecnico-organizzativo, in vista della Relazione da presentare in Consiglio

Prima riunione del 2026 - in mattinata -, della Commissione Consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Incontro di carattere per lo più tecnico-organizzativo. Innanzitutto per fare il punto delle attività svolte nei mesi precedenti, in particolare le audizioni. E ciò in vista della Relazione da presentare in Consiglio Grande e Generale; nella quale saranno evidenziate eventuali criticità e relative indicazioni di intervento normativo e amministrativo. Calendarizzate al contempo le prossime sedute della “Commissione antimafia”. Si terranno d'ora in poi ogni lunedì, fino alla completa stesura della Relazione; che sarà la prima di questa Legislatura.







