Commissione antimafia, Valentini: "Fondamentale la prevenzione" Audizione dell'Agenzia di Informazione Finanziaria e del responsabile dell'Ufficio Attività di Controllo

E' trascorso più di un anno dalla presentazione in Consiglio della relazione sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata ed è quindi tempo di verificare come sia cambiata la situazione anche alla luce delle raccomandazioni espresse dalla relazione stessa. Guardando all'Italia, il Covid ha fatto emergere problematiche nuove, come il rischio di infiltrazioni criminali nella breccia aperta dalla crisi di liquidità. Del resto le organizzazioni criminali approfittano da sempre delle emergenze e alla pandemia si aggiungono ora i rincari energetici.

San Marino, dal canto suo, deve essere pronta e preparata a fronteggiare eventuali pericoli. Per una realtà dalle piccole dimensioni è fondamentale l'azione preventiva, perché basta un solo caso – spiega il Presidente della Commissione antimafia Pasquale Valentini – per gettare ombre sul paese. Concetto emerso anche nell'ultima seduta, con focus sul controllo messo in atto dai vari organismi che hanno bisogno di dialogare fra loro – continua Valentini - per trovare metodi e strumenti efficaci. Decisivo il fattore tempo. Ma quali sono i nostri punti deboli? La relazione, completata nel primo semestre del 2021, evidenziava l'esigenza di coordinare tutte le attività con ordine e celerità. Raccomandava, sul tema dei controlli, risorse umane qualificate, e a monte una strategia comune oltre alla volontà politica di evitare al paese di essere identificato come luogo di normative e controlli più labili. Importante la funzione degli ordini professionali, per il ruolo che esercitano nell'individuare criticità e nel contrastare l’instaurarsi di relazioni illecite tra attività economiche e criminalità. L'Agenzia di Informazione Finanziaria e il responsabile dell'Ufficio Attività di Controllo hanno quindi relazionato sull'ultimo anno e mezzo. Ora la Commissione dovrà ragionare sugli elementi emersi e decidere quale strada intraprendere.

