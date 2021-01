Commissione CIS: dopo le “stoccate” di Libera Denise Bronzetti sporge querela

Non si ferma la querelle fra Libera e Denise Bronzetti, in merito alla vicenda della Commissione d'inchiesta sul CIS. Con un comunicato la Capogruppo di NPR annuncia di aver sporto querela. A suo avviso, infatti, Libera – che più volte le ha chiesto un passo indietro - avrebbe pubblicato fatti riguardanti la Commissione d'inchiesta, ma modificandoli; con l'intento di attribuirle vantaggi economico-politici mai avuti. Bronzetti sostiene infine che la precedente diffida non fosse volta a “reprimere la libertà di pensiero”, bensì a diffidare dall'attribuirle cose non fatte. E cita l'accostamento del suo nome al processo Mazzini o al caso titoli. “Procedimenti penali – sottolinea – nei quali non sono minimamente coinvolta”.