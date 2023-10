POLITICA Commissione congiunta "Esteri e Finanze": Accordo Ue in seduta segreta In seduta segreta i riferimenti di Beccari e Gatti sull'Accordo Ue. Rete presenterà in Consiglio odg su crisi israelo-palestinese.

Riunione congiunta nel pomeriggio per le commissioni esteri e finanze. Prima dei riferimenti, in seduta segreta, dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri Beccari e alle Finanze Gatti sul tema dei servizi finanziari nell'Accordo di Associazione con l’Unione Europea, dibattito a tutto campo su alcune questioni di attualità politica. A proposito della drammatica crisi israelo-palestinese Matteo Zeppa ha comunicato che Rete presenterà in Consiglio un ordine del giorno per invitare le istituzioni a farsi promotrici di iniziative che pongano San Marino quale sede imparziale permanente per la costruzione di un dialogo di pace. Il documento era già stato presentato in mattinata, in commissione esteri, ma diversi commissari di altri gruppi avevano evidenziato la possibilità di concordare un ordine del giorno condiviso sul tema, nella prossima sessione parlamentare. La capogruppo di Rete Daniela Giannoni aveva fatto notare anche una incongruenza informando i colleghi che proprio ieri l'Ufficio di Presidenza non aveva accolto una sua proposta per un comma sulla guerra israelo-palestinese nel prossimo Consiglio, motivando il diniego col fatto che oggi ci sarebbe stata una commissione esteri per affrontare l'argomento. Roberto Ciavatta, sempre di Rete, ha sollevato la questione dei frequenti viaggi all’estero dei membri di Governo chiedendo al Segretario di Stato Beccari se venga così meno il suo ruolo. A tal proposito, Nicola Renzi, di RF, ha chiesto chiarimenti sull’accordo siglato dal Segretario di Stato Pedini con l’Arabia Saudita. Beccari ha ribadito la sua responsabilità della politica estera, riconoscendo però la distribuzione di competenze tra le Segreterie in coordinamento con quella di sua pertinenza. Sull’Arabia Saudita – ha precisato - “Non abbiamo firmato niente ma avviato un confronto su una potenziale collaborazione se ci saranno le condizioni”. Sollecitato dai commissari a proposito di inflazione e caro-vita il Segretario di Stato alle Finanze Gatti ha riferito di incontri con le parti sociali per la mitigazione dei prezzi dei beni di prima necessità e di una accelerazione sull'Icee per interventi più mirati in base alla capacità di reddito.



