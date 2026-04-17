Commissione d'Inchiesta "Caso Bulgaro": mancano i numeri per la procedura d'urgenza

Non è stato raggiunto in Consiglio il quorum di 39 voti necessario per avviare l’esame con procedura d’urgenza — dunque in un’unica lettura — dei due progetti di legge, presentati separatamente da maggioranza e opposizione, sull’istituzione di una commissione d’inchiesta relativa alla tentata scalata a Banca di San Marino e al cosiddetto “Piano parallelo”. Fallito il tentativo di mediazione promosso dalla maggioranza, che puntava a rinviare il comma a lunedì prossimo, alla luce dell’assenza, nella giornata odierna, di diversi consiglieri impegnati in trasferte istituzionali.

Una condizione che non consente alla sola maggioranza di raggiungere autonomamente i 39 voti richiesti per l’urgenza. L’opposizione, dal canto suo, aveva subordinato il proprio assenso alla procedura accelerata a un accordo sulla composizione paritetica della commissione e a tempi più rapidi per la sua istituzione. Tuttavia, proprio sulla pariteticità non è stata trovata un’intesa, facendo così venir meno i numeri per procedere in via d’urgenza. L’esame del comma — al quale è iscritto anche un progetto di legge depositato da Ar — è stato quindi avviato secondo la procedura ordinaria.







