Commissione d'inchiesta "Caso Bulgaro": trattative in corso

Trattative in corso tra maggioranza e opposizione sul comma per l'istituzione di una commissione consiliare di inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino e il cosiddetto “Piano parallelo”. Tre i pdl depositati: uno della maggioranza, uno dell'opposizione e uno di Alleanza Riformista. Alla luce dell'assenza di alcuni consiglieri, impegnati in trasferte istituzionali, la maggioranza punterebbe a far slittare il comma a lunedì prossimo ma l'opposizione, per dare il necessario assenso, chiede l'accoglimento di alcune sue proposte, sulla tempistica e sulla composizione della commissione. Appena aperta la seduta consiliare la Reggenza l'ha sospesa convocando un ufficio di presidenza nel tentativo di trovare una soluzione concordata.







