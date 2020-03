LETTERA APERTA Commissione d'Inchiesta convocata nonostante la campagna #iorestoacasa, le riflessioni di Sara Conti

“Quella stessa politica che si fa portavoce della campagna #iorestoacasa, mette dei soggetti a rischio nelle condizioni di non stare a casa”. Il consigliere di Repubblica Futura, Sara Conti, affida ad una lettera aperta, intitolata “Non servono eroi”, le sue riflessioni sulla politica ai tempi del coronavirus. Vista l'emergenza e i conseguenti provvedimenti restrittivi del Decreto Legge n.44, il consigliere ha sottoposto ai membri della Commissione d'Inchiesta, convocata per la giornata di ieri, di valutarne la sospensione. I rappresentanti di RF nella Commissione, spiega, sono “persone considerate sensibili”: Fernando Bindi per l'età, Miriam Farinelli perché medico e la stessa Conti per una patologia respiratoria cronica. I colleghi della Commissione – ricostruisce - decidono di proseguire la seduta, mentre per quelle future si rimetteranno alle decisione dell'Ufficio di Presidenza. Per il consigliere di RF “una totale sovversione delle priorità [...] perché quando c’è di mezzo la salute il resto dovrebbe passare in secondo piano”. “Il rispetto delle regole in questa situazione – continua – è un dovere morale e civico. E a questo punto è imprescindibile, se si vuole superare questo momento”. Si dice dunque d'accordo a “chiudere il Paese”, se necessario. Conti che sottolinea infine la vicinanza espressa dai colleghi di Libera e di Domani Motus Liberi.



