TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Piano Parallelo: bocciato l'odg di opposizione ma la maggioranza si divide 19:16 Lettera SMG, la smentita del presidente ECF, Sergio Barducci: "Mai sottoscritto un memorandum d'intesa" 19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 17:38 San Marino Song Contest: ecco il secondo gruppo di semifinalisti 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Commissione d’inchiesta su Bsm; Pdcs e Alleanza Riformista: sì alla chiarezza, ma prima l’accertamento giudiziario

I due partiti di maggioranza spiegano il voto contrario: le commissioni "non devono interferire con l'attività della magistratura"

17 feb 2026
Commissione d’inchiesta su Bsm; Pdcs e Alleanza Riformista: sì alla chiarezza, ma prima l’accertamento giudiziario

Respinto in Aula l’ordine del giorno delle opposizioni che impegnava a depositare entro il 28 febbraio un progetto di legge per istituire una Commissione consiliare d’inchiesta sulla vicenda Banca di San Marino. Il testo è stato bocciato con 20 voti contrari, 11 favorevoli, 8 astenuti e un non votante.

Il Pdcs, in una nota, ribadisce che “fare piena chiarezza è un dovere”, ma “l’accertamento dei fatti si sviluppi prima sul piano giudiziario”. Per i democristiani, sovrapporre una commissione al lavoro del Tribunale rischierebbe “interferenze, strumentalizzazioni e confusione tra livelli di responsabilità”. La linea è valutare l’eventuale avvio solo al termine dei procedimenti penali.

Sulla stessa posizione Alleanza Riformista: sì alla Commissione, ma non ora. “Non abbiamo votato l’ordine del giorno che ne prevedeva l’avvio immediato mentre è in corso una delicata indagine penale”, si legge in un comunicato. Le commissioni, sottolinea il partito, vanno attivate “nel momento più utile e con tempi che non interferiscano con l’attività della magistratura”, per tutelare istituzioni e credibilità del Paese.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica