Commissione d’inchiesta su Bsm; Pdcs e Alleanza Riformista: sì alla chiarezza, ma prima l’accertamento giudiziario I due partiti di maggioranza spiegano il voto contrario: le commissioni "non devono interferire con l'attività della magistratura"

Respinto in Aula l’ordine del giorno delle opposizioni che impegnava a depositare entro il 28 febbraio un progetto di legge per istituire una Commissione consiliare d’inchiesta sulla vicenda Banca di San Marino. Il testo è stato bocciato con 20 voti contrari, 11 favorevoli, 8 astenuti e un non votante.

Il Pdcs, in una nota, ribadisce che “fare piena chiarezza è un dovere”, ma “l’accertamento dei fatti si sviluppi prima sul piano giudiziario”. Per i democristiani, sovrapporre una commissione al lavoro del Tribunale rischierebbe “interferenze, strumentalizzazioni e confusione tra livelli di responsabilità”. La linea è valutare l’eventuale avvio solo al termine dei procedimenti penali.

Sulla stessa posizione Alleanza Riformista: sì alla Commissione, ma non ora. “Non abbiamo votato l’ordine del giorno che ne prevedeva l’avvio immediato mentre è in corso una delicata indagine penale”, si legge in un comunicato. Le commissioni, sottolinea il partito, vanno attivate “nel momento più utile e con tempi che non interferiscano con l’attività della magistratura”, per tutelare istituzioni e credibilità del Paese.

