CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Commissione d'inchiesta su BSM; RF, Rete e DML: la maggioranza è al capolinea Le opposizioni intervengono a seguito della votazione sull'ODG per istituire la Commissione d'inchiesta che, dichiarano, ha isolato la Democrazia Cristiana.

Aula consiliare in fermento dopo la votazione sull'ordine del giorno presentato dai partiti di opposizione che impegnava i gruppi consiliari a sottoscrivere e depositare presso la Segreteria Istituzionale entro il 28 febbraio un progetto di legge per istituire una Commissione Consiliare d’inchiesta sulla vicenda Banca di San Marino. Dopo l'esito delle votazioni per Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete la maggioranza è al capolinea.

"Cosa è successo? È molto semplice - afferma Nicola Renzi, Repubblica Futura - di fronte al comunicato del Tribunale del dirigente Canzio, di fronte ad una situazione che è stata descritta come di una gravità inaudita, la maggioranza ieri sera non è riuscita a produrre una posizione comune e oggi non è riuscita a trovare una mediazione al suo interno e con l'opposizione. Alla fine si è andati al voto del ODG proposto da noi partiti di opposizione e ognuno della maggioranza ha votato o non votato come credeva. Insomma, la maggioranza sta esplodendo sulla questione morale e questo credo che sia di una gravità enorme". Renzi nel corso della conferenza stampa ha ricordato anche la Commissione inchiesta Banca CIS. "In una situazione pressoché identica a questa - afferma allora la DC non si è fatta problema di far partire commissione inchiesta".

"Noi riteniamo necessario in questa fase aprire una Commissione di inchiesta per far piena luce sulle responsabilità politiche su questa vicenda. È chiaro - aggiunge Emanuele Santi, Rete - che dopo la votazione di oggi c'è un gruppo, la Democrazia Cristiana, che non la vuole istituire ed è rimasta completamente isolata. Infatti sia l'opposizione ha votato chiaramente a favore, ma soprattutto anche gli altri partiti di maggioranza che si sono astenuti o non hanno partecipato al voto. È chiaro che la Democrazia Cristiana è isolata ed è l'unico partito che non la vuole".

"Nel dibattito si cerca di fare una narrazione che porta ad individuare i buoni e i cattivi tra chi vuole difendere e non vuole difendere le istituzioni. Noi questo non l'abbiamo mai messo in dubbio - evidenzia Fabio Righi, Domani Motus Liberi - siamo istituzioni, difendiamo le istituzioni da membri delle istituzioni e da cittadini. Quello che si ricerca oggi in una vicenda che ha dei profili politici che sono emersi al netto e al di là dell'attività giudiziaria che deve proseguire, che deve andare fino in fondo, è quello di fare chiarezza sin da subito. Lo pretende il Paese, ma soprattutto lo richiede il momento delicato che stiamo vivendo anche sul piano internazionale".

Le interviste a Nicola Renzi (Repubblica Futura), Emanuele Santi (Rete) e Fabio Righi (Domani Motus Liberi)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: