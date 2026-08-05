Commissione di inchiesta, Gian Nicola Berti nominato presidente

I primi atti sono avvenuti all'unanimità, in seno alla Commissione di inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino: presidente e vice presidente sono stati nominati tra i membri di maggioranza e opposizione. Oltre ai rappresentanti di Alleanza Riformista e Repubblica Futura, gli altri membri così come nominati dal Consiglio Grande e Generale sono i due consiglieri del Pdcs Manuel Ciavatta e Maddalena Muccioli; Luca Boschi per Libera; Gaetano Troina per Domani Motus Liberi; Luca Lazzari per il Psd e Emanuele Santi per Rete.

Nel video le interviste a Gian Nicola Berti, presidente Commissione di inchiesta (Alleanza Rriformista); Enrico Carattoni, vice presidente Commissione di inchiesta (Repubblica Futura)







