CONSIGLIO D'EUROPA Commissione di Monitoraggio: presente il vicepresidente Giovagnoli In agenda diversi temi, tra cui la situazione nei Paesi Balcanici e in quelli del Caucaso e in Medio Oriente

Al centro della riunione, il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri. Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, ha partecipato a Parigi, in qualità di vicepresidente, ai lavori della Commissione di Monitoraggio. In agenda diversi temi, tra cui la situazione nei Paesi Balcanici e in quelli del Caucaso.

"Due paesi che vorrebbero accedere all'Unione europea - spiega Giovagnoli -, ma che hanno difficoltà diverse. Dal punto di vista della Bosnia ed Erzegovina c'è un grande fermento perché tornano, purtroppo, ad affacciarsi le tensioni nazionalistiche. Nel Montenegro, invece, l'impegno verso l'Unione europea è confermato, sta accelerando. Dal punto di vista dei paesi del Caucaso, permane questa grande contraddizione che sia Azerbaigian che Georgia partecipano con i loro governi ai lavori del Consiglio d'Europa, mentre l'Assemblea parlamentare vede una loro assenza per il fatto che le credenziali non sono state ratificate".

Chiaramente l'attuale drammatica situazione in Medio Oriente non poteva essere ignorata dai commissari.

"Nella prossima sessione plenaria, che sarà ad aprile, il tema del conflitto Iran-Stati Uniti-Israele sarà ampiamente trattato - continua Giovagnoli -. Ho avuto l'occasione di conferire a lungo con una collega svedese di origine iraniana, che conosce bene la propria cultura e la situazione politica interna. Mi fa presente che l'aspettativa di tirare giù il regime colpendo singolarmente i vertici non funziona: perché quel sistema è stato programmato scientemente per fare in modo che ad ogni pedina che viene a mancare un'altra la sostituisce, e le diramazioni e divisione del potere sono molto meno gerarchiche di quello che pensiamo".

Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli (vicepresidente della Commissione di Monitoraggio del Consiglio d’Europa)

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