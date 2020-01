INTERNI Commissione elettorale aggiorna le liste

Commissione elettorale aggiorna le liste.

Prima commissione elettorale per questa legislatura presieduta per la prima volta dal Segretario di Stato agli interni Elena Tonnini. Nuova commissione che vede, peraltro, un'ampia maggioranza di donne, ben 9 su 11 membri. Approvata la consistenza del corpo numerico al 31 gennaio 2020. Sono 35.078 gli elettori, 15.910 maschi e 19.168 femmine. Sul totale, 23.045 sono gli interni e 12.033 gli esteri. Anche 431 nuovi elettori iscritti, sono quelli che raggiungeranno la maggiore età entro il 2020. Ancora, aggiornato e approvato l'elenco di presidenti e scrutatori di seggi. Le liste verranno affisse all'Ufficio Elettorale e nelle case dei Castelli; nonché, inviate alla segreteria Esteri che provvederà ad inoltrarle alle sedi diplomatiche e consolari per quanto riguarda gli elettori esteri. Ancora, da oggi fino alle 12 del 28 febbraio, sarà possibile presentare ricorso – presso l'Ufficio di Stato Civile - contro l'esclusione o l'iscrizione alle liste. Sui ricorsi deciderà entro il 15 marzo il Commissario della legge.



I più letti della settimana: