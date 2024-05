Commissione Elettorale, ecco il sorteggio di coalizioni e liste Sostanziale regolarità dall'esame di liste e candidati. Solo alcune imperfezioni, ancora al vaglio della Commissione stessa

Commissione Elettorale impegnata oggi in un'altra seduta fondamentale verso il voto del 9 giugno. Diversi gli adempimenti, a partire dalla verifica di ammissibilità delle liste e dei candidati. Rilevata un sostanziale regolarità, salvo alcune imperfezioni, che sono ancora oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. Altro passaggio atteso: il sorteggio delle coalizioni e delle liste per definire l'ordine con il quale compariranno sia nella scheda elettorale, sia nelle plance per l'affissione dei manifesti.

Prima coalizione sorteggiata e i cui simboli saranno posizionati sulla sinistra è Libera/PS - PSD. Per quanto riguarda le liste, invece, apparirà prima il Partito dei Socialisti e dei Democratici, poi Libera/PS.

La seconda coalizione, Democrazia e Libertà, ha visto sorteggiato per primo il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, poi Alleanza Riformista.

Di seguito le liste non coalizzate: Demos, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi, Rete.

Nel corso della Commissione, non sono mancate riflessioni relative alla comunicazione e propaganda elettorale e ai comportamenti da tenere per partiti e candidati. Dal Segretario agli Interni Gian Nicola Berti è arrivato l'invito alla correttezza, facendo comunque presente che, legge alla mano, “su eventuali violazioni in materia – spiega - non è competente la Commissione, bensì il Tribunale, ed è a quell'organo che devono essere inoltrate eventuali segnalazioni”.

La Commissione Elettorale tornerà a riunirsi mercoledì 15 maggio per il sorteggio dei Presidenti di seggio elettorale e gli scrutatori tra coloro che abbiano notificato la propria disponibilità.

