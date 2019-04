Commissione elettorale, oltre 34mila elettori per i referendum del 2 giugno

Un corpo votante di 34.494 elettori. La commissione elettorale, riunita questa mattina alla presenza del Segretario agli Interni, Guerrino Zanotti, aggiorna le liste e definisce i termini temporali della campagna referendaria. Si aprirà venerdì 17 maggio per chiudersi dopo 15 giorni, alla mezzanotte di venerdì 31 maggio. Determinati, ancora, il numero degli spazi di propaganda referendaria, adibiti all'affissione dei manifesti realizzati da comitati e partiti politici che riterranno di partecipare alla campagna referendaria. Accanto alla ridefinizione del corpo votante, sono stati evidenziati 263 elettori (130 maschi e 133 femmine) che, benché iscritti nelle liste elettorali del 22 gennaio, non potranno votare poiché al 2 giugno non avranno ancora compiuto la maggiore età. Liste elettorali revisionate, poi - sulla base della sentenza del commissario della legge dello scorso marzo – andando a comprendere i neo cittadini sammarinesi: sono 22 i nuovi elettori. 85 le cancellazioni, invece, per morte o per mancanza dei requisiti elettorali.