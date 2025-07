Commissione Esteri: approvato l'odg per la commissione congiunta sui temi europei

Temi europei al centro del dibattito politico sammarinese: questa mattina è tornata in Aula la Commissione Esteri. Nella seduta di ieri gli aggiornamenti sull'Accordo di Associazione con l'Ue da parte del segretario agli Esteri Beccari che ha ribadito l'appoggio della Commissione Europea al percorso di San Marino.

Il 16 luglio sono arrivati altri 2 ok da organismi parlamentari europei in tema di mercato unico. Approvazioni importanti per la firma, rimarca Beccari. Dibattito a tratti acceso tra forze politiche.

Approvato all'unanimità l'odg proposto da Gerardo Giovagnoli del Psd per organizzare una commissione congiunta con parlamentari di Malta e Liechtenstein per raccogliere la loro esperienza sull'Ue. Lavori della mattinata proseguiti poi in seduta segreta con aggiornamenti sulle vedute e proposte concernenti i controlli sulle residenze.