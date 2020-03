COLLABORAZIONE Commissione Esteri: Beccari riferisce su emergenza sanitaria, negoziato e targhe

Nella lunga Commissione Esteri, riunita nel rispetto delle distanze di sicurezza imposte dal Decreto, trova spazio il dibattito sull'emergenza sanitaria in un clima di collaborazione. Il Segretario agli Esteri illustra le linee principali del Decreto Legge e aggiorna su passi intrapresi e contatti con Farnesina e autorità locali. L'opposizione incalza sui presidi sanitari, esigenze di personale e respiratori per la terapia intensiva. Beccari spiega come l'Iss si sta attrezzando a livello operativo per garantire il maggior numero di posti letto e gestire i ricoveri. San Marino – aggiunge – è in stretto contatto con Rimini e circondario per un sostegno in caso di necessità. Massima disponibilità a supportare o veicolare su altre strutture sanitarie, compatibilmente con lo Stato di emergenza generale.

Non sono mancate domande anche su mobilità e controlli. “La preoccupazione principale – spiega Beccari - è contenere il contraccolpo economico evitando il fermo delle attività”. Aspetti, questi, contenuti nei provvedimenti del Governo. Beccari riferisce, poi, sulle attività delle ultime settimane. Il negoziato con l'Unione Europea ripartirà a fine mese con un incontro in videoconferenza. I primi di Aprile riferirà in Commissione. Si sofferma anche sull'incontro a Ginevra con il ministro degli esteri russo Lavrov, “incontro ricognitivo sullo stato delle relazioni bilaterali, nell'ambito del quale si è ragionato – dice - sull'ipotetica data per la firma dell'accordo sull'abolizione dei visti, che potrebbe avvenire nei prossimi mesi”. Questione targhe: “In base ai nostri contatti con i ministeri competenti – afferma – si sta ragionando su un eventuale provvedimento sul quale ci confronteremo”.



