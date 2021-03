Commissione Esteri, Beccari sui vaccini: "Nessuna trattativa con Italia o Regioni vicine sullo Sputnik" In seduta segreta il riferimento del Segretario di Stato sull'avanzamento dell'accordo di associazione con l'Ue

Il Segretario agli Esteri fa chiarezza sull'ipotesi di approvvigionamento, con lo Sputnik, dei territori vicini. “Nessuna trattativa in corso con l'Italia o con le Regioni limitrofe”, puntualizza Luca Beccari rispondendo alle richieste di chiarimenti delle opposizioni in Commissione, tra le altre cose dopo l'incontro a Roma con il leader della Lega Salvini. Tutto il resto, afferma, sono solo “suggestioni”.

[Banner_Google_ADS]

Allo stesso tempo, il titolare della politica estera lascia la porta aperta ad accordi futuri che, dice, dovrebbero avvenire a “livello governativo”. In questi giorni le notizie sui media italiani si susseguono ed entra nel discorso anche l'ipotesi di vaccinare i frontalieri. Prossimamente e con “una disponibilità di vaccino diversa da oggi - dice Beccari – si potrebbero valutare forme di collaborazione con i territori limitrofi e ragionare anche sul tema dei frontalieri”. Qualsiasi accordo, aggiunge, dovrebbe avvenire tramite un'intesa con il Ministero e, poi, con le autorità locali.

Nelle scorse ore è intervenuto anche il Segretario alla Sanità, per smentire notizie di un accordo siglato con le Marche. “Piena disponibilità”, aggiunge Roberto Ciavatta, ma non prima di aver raggiunto gli obiettivi della campagna vaccinale sulla popolazione interna. In Aula, dalle forze di minoranza, la richiesta di dettagli sulle forniture. Dopo l'arrivo di Pfizer, arriveranno i Moderna. In merito al possibile acquisto di altre partite Sputnik, “è tutto in divenire”. "Se non ci saranno interruzioni – spiega il Segretario agli Esteri - settimanalmente riceveremo in maniera costante i vaccini".

Tra i commissari di opposizione c'è chi domanda aggiornamenti sul caso targhe, visto l'incontro con Salvini. Il tema non è mai stato accantonato, risponde Beccari che parla di un recente sollecito per circolari ministeriali che chiariscano aspetti amministrativi almeno sui frontalieri. In Commissione presa d'atto, poi, dell'accordo tra San Marino e l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo per una nuova sede dell'organismo sul Titano e approfondimento sulle risoluzioni conclusive della Consulta dei sammarinesi all'estero. Lavori proseguiti in seduta segreta con il riferimento sull'avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione europea e il relativo dibattito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: