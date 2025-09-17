DIBATTITO Commissione Esteri: botta e risposta sulle multe, al centro anche la situazione internazionale Approvato, in sede referente, il progetto di legge sulle comunità dei sammarinesi all'estero

Botta e risposta in Aula tra il commissario di Rete, Matteo Zeppa, e il segretario agli Esteri, Luca Beccari, sul dossier multe. La questione è quella delle notifiche inviate dai comuni italiani direttamente ai sammarinesi. Verbali, come è stato spiegato nei giorni scorsi, notificati con modalità non conformi agli accordi bilaterali. Da qui il lavoro delle Segreterie competenti per arrivare a nuove procedure e garantire una reciprocità.

Da Zeppa, in Aula, la richiesta, rivolta al segretario, di fare il punto. “È normale – chiede – che i comuni mandino comunicazioni di multe non riscosse? Non si può sottostimare continuamente il problema”. E invoca una soluzione definitiva. “C'è un dialogo continuo su questo punto" con Roma, assicura Beccari che rivendica il fatto di aver proposto all'Italia soluzioni tecniche per superare la questione. Allo stesso tempo, il titolare degli Esteri fa presente quanto sia complesso trattare “una competenza che non è tutta centrale, ma anche locale”. E invita a non dare la colpa al Governo “per qualunque cosa succeda nel Paese”. Controreplica di Zeppa che esorta a mettere i cittadini nelle condizioni di capire se pagare subito o attendere ulteriori richiami. “Quel tipo di metodologia non è corretto”, ribatte Beccari, ma pagare resta nella libera scelta del cittadino.

Altro tema in Commissione: la situazione internazionale esplosiva. Da Fabio Righi (DML) l'invito a pensare a un'idea nazionale di sviluppo e di collocazione come Paese, anche curando rapporti con Stati “sottovalutati”. E l'idea di dedicare alle riflessioni un comma ad hoc. “Dobbiamo stimolare gli altri Paesi, specie gli europei – aggiunge Gerardo Giovagnoli, Psd – ad avere un ruolo traino nell'Onu” e “schierarci a favore di chi difende libertà, democrazia, Stato di diritto”. Anche Libera, con Dalibor Riccardi, invita a una “nuova modalità di dialogo e approccio ad alcuni Stati, sia nel contesto europeo sia internazionale”. Idee accolte da Beccari il quale ricorda come San Marino, seppur con le sue ridotte dimensioni, possa distinguersi, come avvenuto con la Palestina.

Nel corso della seduta, approvato, in sede referente, il progetto di legge sulle comunità dei sammarinesi all'estero.

