Commissione Esteri: fari puntati sull'accordo di associazione all'UE

“Il percorso che stiamo facendo deve evolvere in un dialogo più di natura politica”, afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari. Un consenso allargato potrà dare a San Marino – spiega - maggiore opportunità. Ben vengano, quindi, relazioni più intense con paesi entrati per ultimi nell'Unione Europa, con quelli del nord Europa, le ex repubbliche baltiche. Dopo i passi avanti con l'Ungheria e la firma con la Repubblica Ceca, ora si guarda alla Slovenia. Il 1° ottobre il ministro degli esteri sloveno sarà in visita ufficiale”. Per Nicola Renzi se entro l'estate non si sblocca l'accordo, va pensata una strategia che porti passi avanti. Fa poi riferimento alle dichiarazioni del consigliere di Npr Giovagnoli e chiede: “In assenza di progressi facciamo domanda di adesione?” Solo “provocazioni” per Maria Luisa Berti che invita alla massima cautela: l'obiettivo deve essere licenziare un testo che porti più vantaggi possibili a San Marino. “Nessuno ha voglia di firmare un assegno in bianco, giusta la cautela e gli approfondimenti, non è atteggiamento antieuropeista” – le fa eco Carlotta Andruccioli di Motus Liberi. Ma se Giuseppe Maria Morganti si dice d'accordo con Giovagnoli sull'ipotesi di adesione, è no totale da parte di Rete: Vorrebbe dire incanalarci – avverte Sandra Giardi – in un meccanismo burocratico che farebbe ancora più affondare San Marino”.





“Nessuno firmerà accordi in bianco – assicura Beccari – quando ci sarà il momento della firma lo faremo se saremo convinti come stato che per noi comporta vantaggi ed opportunità”. In Consiglio – dice Francesco Mussoni – non c'è più resistenza al percorso di associazione, il governo ha tutte le condizioni per potersi sedere a tavolo negoziale in modo convinto”. Si parla anche del progetto di legge sugli affidi, proposta partita dal mondo dell'associazionismo. “Non andiamo a modificare la legge sulle adozioni ma a trattare l'affido temporaneo di minori in stato di disagio, senza che siano accompagnati da un adulto che ne ha tutela”, spiega il Presidente Paolo Rondelli. “È un lavoro che non ha avuto bandiere”, aggiunge. A breve il testo rifinito con la volontà, condivisa, che possa essere firmato da tutti i gruppi consiliari.