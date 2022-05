Commissione Esteri: feedback favorevoli per il recente accordo con l'Italia in materia di Giustizia

La firma in occasione della visita della Guardasigilli Cartabia. Ieri la presa d'atto, in Commissione Esteri. Accordo con l'Italia che mira a favorire la riabilitazione di persone che hanno avuto guai con la giustizia; consentendo al contempo di alleggerire il carico sui rispettivi sistemi carcerari. Il presupposto base, infatti, è il riconoscimento reciproco di provvedimenti riguardanti misure alternative alla detenzione. Da qui la possibilità, per il sammarinese – o residente -, condannato in Italia, di adempiere sul Titano a quanto previsto nella sentenza. E viceversa. Fino ad ora non era possibile, ha ricordato il Segretario Beccari; sottolineando come in tal modo si aggiunga un elemento di civiltà importante nei rapporti bilaterali.

Positivo il feedback dei commissari; Giuseppe Morganti, Libera, ha auspicato una progressiva marginalità della risposta carceraria, focalizzandosi sul piano socio-culturale. Da segnalare la posizione di Nicola Renzi, RF. Pur accogliendo favorevolmente l'accordo, ha presentato un odg per sollecitare riferimenti a cadenza trimestrale, da parte del Congresso, sui “numeri” - derivanti dall'applicazione dell'accordo -, ed i soggetti coinvolti, con le rispettive condanne. Tutto ciò, aveva premesso, per sgombrare il campo da ogni sospetto di intervento ad orologeria.

Nessuna pregiudiziale contrarietà, da parte di Beccari; ma ritengo sia più un tema da Commissione Giustizia, ha precisato. D'accordo – sulla necessità di evitare conflitti di attribuzioni – anche la Presidente Giannoni, e commissari di Maggioranza. L'input di Denise Bronzetti, Gruppo Misto, è stato quello di un impegno a riaprire la discussione nella sua sede più naturale. Daniela Giannoni ha poi anticipato che parlerà della cosa al Segretario Ugolini ed al Presidente della Commissione Giustizia. Nicola Renzi ha infine ritirato l'Odg; ma non ha mancato di ricordare di aver già fatto presente, tale questione, in entrambe le sedi: venendo sempre “rimbalzato” all'altro organismo. Ritenterà, ha annunciato, in Commissione Giustizia.