Commissione Esteri-Finanze: dibattito aspro dopo la relazione del Governo sul caso San Marino World

Interamente in seduta segreta, l'odierna Commissione Finanze. Ed era in fondo inevitabile, vertendo i lavori su uno dei temi in assoluto più sensibili: la cartolarizzazione degli NPL. Auditi l'Organismo di Sorveglianza, l'Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti, Banca Centrale. Vertici di Via del Voltone intervenuti pure nella successiva Commissione mista Esteri-Finanze. Anche questa volta a telecamere spente; sui temi finanziari connessi all'Accordo UE. Confronto protrattosi per ore. In seduta pubblica, invece, il Comma successivo: l'atteso riferimento del Congresso sulle residenze fiscali non domiciliate e dunque la querelle San Marino World. Questione che aveva incendiato il dibattito politico.

Ma ad avviso del Segretario agli Esteri, non si è mai entrati nel merito. Respinti al mittente i paralleli con il DES. Quanto al tema delle circolari Beccari ha fatto chiarezza sulle tempistiche; e il dibattito non fu segreto, ha rimarcato. Focus quindi sulla richiesta della società che fa capo a Banuelos; ha sottolineato come comportasse la conversione d'uso di un'area specifica – passaggio ritenuto inopportuno dall'Esecutivo - e l'accreditamento fosse sottoposto ad una serie di condizioni. Poi l'esplosione del “caso”, con la notizia di quanto pubblicato sul sito. Contenuti stigmatizzati dal Governo, seppure la San Marino World – è stato spiegato - avesse dichiarato come il portale fosse in costruzione. Il Segretario ha poi parlato di informazioni scorrette nell'ultima sessione consiliare. Si strumentalizza tutto, gli ha fatto eco il collega alle Finanze; assicurando come la normativa sulle residenze fiscali non si presti a fini elusivi.

Ha poi ricordato il mandato dato agli uffici preposti, affinché si valutassero eventuali azioni contro la San Marino World per la vicenda del sito. L'esito qualche giorno fa; si sarebbe evidenziata fra le altre cose una rappresentazione della realtà fuorviante, o mendace. Nessuna richiesta di residenza fiscale non domiciliata, per la cronaca, è stata presentata. Riferimenti anche all'articolo più volte citato sul blog del Sole 24Ore; l'Avvocatura non ha escluso la possibilità di procedere in sede civile. In corso riflessioni, da parte del Congresso, sul da farsi.

Subito aspro il successivo dibattito. Non intendo farmi prendere per i fondelli, ha esordito Matteo Zeppa, RETE; sottolineando come si sia parlato di uno strumento normativo e non di Banuelos. “Siete scandalosi”, ha tuonato. Duri anche gli interventi di RF – che ha chiesto la revoca della licenza senza indugi - e Motus. “Grossissimi dubbi” su Banuelos sono stati espressi poi nell'ambito della Maggioranza da Libera; che ha ribadito le proprie perplessità sullo strumento delle residenze fiscali non domiciliate come volano di sviluppo. Dobbiamo far capire – ha detto dal canto suo Maria Luisa Berti, AR - che questo Paese non è terra di conquista; purtroppo ciò che è stato pubblicato sul sito dava questo sentore.