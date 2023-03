Commissione Esteri: i dossier aperti con l'Italia al centro dei lavori mattutini Spazio, nel riferimento del segretario Beccari, anche ai progetti per l'Aeroporto

A Palazzo Pubblico la Commissione Esteri. Al centro dei lavori della mattina una serie di questioni relative, soprattutto, al rapporto tra San Marino e Italia. Nel suo intervento, il segretario agli Esteri Beccari ha ricordato l'incontro a Roma con il ministro Tajani di fine febbraio. In arrivo a fine mese una Commissione mista a Roma che tratterà diverse questioni aperte: dalla normativa per il noleggio taxi con conducente alle targhe, fino alle nuove prospettive per l'Aeroporto di Rimini. Rimane in campo l'idea di avere un'area dedicata per il Titano. Annunciato, poi, un accordo per alcuni servizi aeroportuali con gli Emirati e ora si guarda anche a Qatar e Arabia Saudita. Tra i dossier aperti, quello delle progressioni di carriera e del cumulo delle pensioni per i professionisti sanitari stranieri.

I lavori proseguiranno per tutta la giornata. Tra le diverse tematiche dibattute dei commissari anche il Distretto economico speciale.

