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Commissione Esteri, la maggioranza replica a Domani-Motus Liberi e richiama alla responsabilità

Pdcs, Libera, Psd e Ar difendono l'operato della Commissione e accusano il partito di utilizzare insinuazioni e ricostruzioni parziali su questioni di interesse nazionale.

5 giu 2026
Commissione Esteri, la maggioranza replica a Domani-Motus Liberi e richiama alla responsabilità

La maggioranza della Commissione Esteri interviene nel confronto con Domani-Motus Liberi, rispondendo all'ultimo comunicato del partito e respingendo le accuse rivolte al Governo e ai commissari di maggioranza.

In una nota congiunta firmata da Pdcs, Libera, Psd e Ar, viene ribadito il pieno riconoscimento del ruolo di controllo e di iniziativa dell'opposizione, ma si contesta il metodo utilizzato nell'affrontare temi definiti "estremamente delicati" e legati a procedure internazionali ancora aperte.

La maggioranza sottolinea inoltre come le critiche all'atteggiamento di Domani-Motus Liberi non sarebbero arrivate soltanto dalle forze di governo, ma anche da esponenti dell'opposizione, che avrebbero giudicato inopportuno l'approccio adottato.

Nel comunicato si respinge l'idea che gli inviti alla prudenza equivalgano a limitare il dibattito politico, sostenendo invece la necessità di evitare "insinuazioni, cifre non verificate e ricostruzioni parziali" su vicende che coinvolgono interessi rilevanti per la Repubblica.

La replica si conclude con un richiamo alla responsabilità istituzionale e con l'impegno, da parte della maggioranza, a continuare a tutelare gli interessi del Paese nelle sedi competenti, evitando che questioni considerate strategiche diventino terreno di "campagna elettorale permanente".




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