Commissione Esteri: la sessione si apre con l'Europa. Polemiche sulla rotta neve

Torna a riunirsi la Commissione Esteri e Informazione. Tra i punti all'ordine del giorno proprio il progetto di legge sul Diritto dell'Informazione e dei media in esame in sede referente. La seduta si è aperta in mattinata con riferimenti alla recente visita sul Titano del vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. Apprezzamento bipartisan per le sue dichiarazioni, specie in merito alla disponibilità a concludere il negoziato anche senza la finalizzazione degli altri due piccoli Stati coinvolti. Dal presidente della Commissione, Paolo Rondelli, l'impegno a programmare sedute della Commissione Esteri dedicate all'accordo di associazione.

Polemiche in Aula sul servizio rotta neve, all'indomani della perturbazione che ha colpito il territorio. E Libera presenta un ordine del giorno sulle proteste in Iran, con la richiesta, tra le altre cose, di non fornire più supporto economico e commerciale a Teheran e che sia sospeso ogni accordo. In Commissione, poi, nomine e revoche di rappresentanti diplomatici e concessioni e revoche di residenze e permessi di soggiorno. I lavori proseguiranno nel pomeriggio.