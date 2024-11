POLITICA Commissione esteri, residenze: linee guida e controlli al centro della seduta segreta Altro punto all'attenzione dell'Aula è quello relativo alle verifiche e dei controlli

Commissione esteri, residenze: linee guida e controlli al centro della seduta segreta.

In Commissione Esteri i lavori proseguono in seduta segreta. Si è ripartiti dal dibattito alla relazione del Segretario Luca Beccari sul tema delle residenze. Tre in particolare, gli ambiti: le linee guida che ispireranno la riforma della legge in materia (la n.118 del 2010, su ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica) alla luce dell'Accordo di Associazione; altro punto all'attenzione dell'Aula è quello relativo alle verifiche e dei controlli; ancora, gli aspetti legati alle coperture sanitarie per chi gode di residenza atipica.

Sempre in seduta segreta, Aula chiamata a prendere in esame un pacchetto cospicuo di concessioni – alcune pratiche giacenti anche dalla passata legislatura – e che riguardano diverse tipologie: anagrafiche, per pensionati; permessi parentali e di soggiorno.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: