Commissione esteri: riferimento su Accordo Ue, condanna per morte Navalny.

In Commissione Esteri il riferimento del Segretario di Stato Luca Beccari sulla proposta di linee guida per l’implementazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea ai fini della definizione di un documento programmatico da sottoporre ad approvazione consiliare. In apertura di seduta dibattuti i principali temi dell'agenda internazionale, come il caso Navalny, su cui è emersa una pressoché unanime condanna del regime russo di Putin. Poi una analisi sulla situazione in medio oriente - e sul tema del riconoscimento dello stato palestinese, richiesto dalle opposizioni - il Segretario Beccari ha preannunciato disponibilità a una prossima audizione in commissione dell'Ambasciatore all'Onu Damiano Beleffi.

Il commissario di Rete Matteo Zeppa ha sollevato il caso di una lettera inviata da Alleanza Riformista, a cittadini sammarinesi recentemente 'naturalizzati', per un evento a Riccione il prossimo 2 marzo. I commissari di opposizione hanno chiesto di chiarire le modalità con cui sono stati ottenuti gli indirizzi di questi dei neo-elettori arrivando ad ipotizzare violazioni di legge, della normativa sulla privacy e conflitti di interesse. Il Segretario Beccari ha comunicato che accompagnerà i Capitani Reggenti per una prossima visita in Argentina alla comunità dei residenti all'estero in occasione della quale incontrerà il suo omologo del paese sudamericano.

