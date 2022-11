Commissione esteri: tensioni in Iran e sicurezza in Repubblica i temi al centro del comma comunicazioni

Commissione esteri: tensioni in Iran e sicurezza in Repubblica i temi al centro del comma comunicazioni.

Si leva forte e chiaro da parte dei Commissari l'appello bipartisan a fare di più sulla questione della violazione dei diritti e repressione in atto nella Repubblica islamica. L'ordine del giorno approvato in Consiglio non basta – è opinione di molti – occorre attivarsi in maniera più concreta, pur nella necessaria prudenza che richiedono i rapporti diplomatici fra Stati. La dichiarazione dei diritti Onu da tenere come punto di riferimento per una azione condivisa, - si è detto - utilizzando lo strumento delle sanzioni.

San Marino intrattiene relazioni di lunga data con l'Iran – ricorda il Segretario di Stato agli Esteri – risalenti agli anni '60, stabilite precedentemente il regime degli ayatollah: il Titano – spiega – non si pone limiti di dialogo ma difende i propri valori e principi democratici”. Luca Beccari intravede nella ministeriale Osce dei primi di dicembre una possibilità di dibattito sul tema Iran. Ma le azioni concrete – osserva – possono essere portate avanti sul piano delle demarche in collaborazione con altri Paesi, per una fase di apertura di dialogo che arresti le tensioni. Ci stiamo pensando da un po' – assicura – questa potrebbe essere una iniziativa utile ad alzare il livello di attenzione internazionale sulla questione iraniana.

Sul fronte interno è il tema della sicurezza a preoccupare i rappresentanti di ogni schieramento, causa l'impennata di furti dell'ultimo mese e mezzo: l'opposizione invoca un momento di riflessione e da Rf arriva la proposta di aumentare la deducibilità o prevedere detrazioni in aiuto alle famiglie che vogliano rendere le proprie abitazioni più sicure con dispositivi di allarme anti-intrusione. E lancia la proposta di un riferimento dei vertici delle forze di polizia in Commissione, anche in seduta segreta, incassando la disponibilità del Segretario Beccari ad avanzarla. Per la maggioranza, Dc in testa, oltre all'impiego di nuove risorse umane fatto di recente, servono investimenti forti nelle tecnologie e telecamere di videosorveglianza sul territorio. La seduta della Commissione esteri prosegue per l'intera giornata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: