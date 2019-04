Commissione Finanze: al voto in serata odg sulle Telecomunicazioni

In Commissione Finanze ieri il tema Telecomunicazioni è stato protagonista dell'avvio di sessione, con le audizioni in seduta segreta del Presidente dell'Aass, Federico Crescentini, e dei vertici della società “Public Net.Co” sullo stato di avanzamento del progetto di creazione di una rete pubblica di Tlc per il Titano. Massimo riserbo sui dettagli del dibattito che ha comunque mantenuto toni pacati. Il comma sulle Tlc si chiuderà questa sera con la votazione di un ordine del giorno su cui la maggioranza auspica un'intesa con l'opposizione. Il voto è infatti slittato da ieri ad oggi proprio per dare ai gruppi più tempo per compiere degli approfondimenti.