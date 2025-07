Commissione Finanze: atteso in giornata il completamento dell'esame del PdL sull'emissione di titoli

Al momento è forse l'intensità del dibattito - la diversità di vedute - la cifra di questa Sessione. Dopo il via libera al PdL con le modifiche allo Statuto di Banca Centrale, i Commissari erano passati ieri all'analisi del progetto di legge in materia di emissioni di titoli del debito pubblico. Per disciplinarle in modo più strutturato e puntuale, aveva spiegato il Segretario Gatti.

Di tutt'altro avviso le forze di Minoranza; contrarie non solo ai dettagli, ma alla stessa struttura di base dell'intervento; come dimostrato dalla raffica di emendamenti soppressivi presentati, a fronte delle proposte di modifica dell'Esecutivo. Il copione non è cambiato in notturna; con il vaglio di una serie di punti che rappresentano il cuore del provvedimento. Come l'articolo 3, sulla questione dell'autorizzazione. Gli esponenti di Opposizione avrebbero ribadito il proprio timore che venga consentito al Congresso di Stato – tramite semplici variazioni di bilancio – di intervenire autonomamente nelle nuove emissioni, senza un adeguato check consiliare.Compatta invece la Maggioranza nel difendere la disposizione; sottolineando come la legge di bilancio resti lo strumento principale di autorizzazione e garanzia.

Contestata dalle forze di Minoranza anche l'introduzione del regolamento del Congresso in luogo dei decreti delegati per disciplinare le caratteristiche dei titoli. Verrebbe meno infatti – è stato osservato – l'obbligo di ratifica, ed il conseguente controllo politico. Agli antipodi, anche in questo caso, la visione della Maggioranza; il regolamento – è stato rimarcato - sarà elaborato da organi tecnici qualificati come BCSM e Ragioneria dello Stato e presentato in Commissione.

Analizzati nel corso della seduta altri punti chiave come fondo di copertura e garanzie, assistenza legale, gestione accentrata dei titoli, quotazione. Una costante il no alle istanze soppressive delle Opposizioni e l'ok agli articoli emendati del Governo. 9 su 21, fino ad ora. Oggi il rush finale che chiuderà la Sessione.