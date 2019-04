Commissione finanze: audizioni "segrete"

Al via, nel pomeriggio, i lavori di una Commissione finanze su cui sono puntati gli occhi di tutta la politica e non solo. In seduta pubblica infatti ci sarà l'esame, in sede referente, del progetto di legge per la "tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset banca". Adesso però la seduta è segreta per l'audizione del Presidente dell'azienda di stato per i servizi Federico Crescentini e dei vertici della società "Public NetCo" sullo stato di avanzamento del progetto di creazione di una rete pubblica di telecomunicazioni per San Marino. All'avvio della seduta dall'opposizione sono state sollevate critiche per l'organizzazione del lavori e la breve durata prevista in giornata per il dibattito in comma comunicazioni (meno di un'ora) per rispettare l'Ordine del giorno. Si è replicato che il comma n.1, non concluso, sarà comunque ripreso al termine delle audizioni previste in seduta segreta. I lavori riprenderanno domani alle 17, sempre in seduta segreta, con l'audizione del Commissario straordinario di Banca Cis, Sido Bonfatti. Solo successivamente la seduta sarà pubblica e si potrà riprendere il dibattito in comma comunicazioni.