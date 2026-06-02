Commissione Finanze, Bsm e il caso bulgaro al centro del dibattito

Il futuro di Banca di San Marino al centro di una nuova seduta della Commissione Finanze. Nel comma comunicazioni le opposizioni criticano l’iniziale assenza del segretario alle Finanze, Marco Gatti, chiedendo che riferisca sullo stato delle trattative e sul possibile nuovo acquirente, la Hera Partecipazioni One: non si tratta più solo di un affare privato ma una questione di interesse pubblico, concordano Gaetano Troina di DML, Sara Conti di RF ed Emanuele Santi di Rete.

A intervenire per il governo il segretario al Turismo Federico Pedini Amati, che spiega che l’assenza di Gatti è dovuta a impegni con il Fondo Monetario Internazionale e conferma come l’esecutivo stia seguendo il caso con attenzione. L’eventuale arbitrato internazionale annunciato dal gruppo bulgaro, dichiara, rischia di trasformarsi in una “spada di Damocle” per il Paese, aggiungendo che la priorità assoluta è evitare conseguenze economiche pesanti su San Marino. Nessuna informazione, invece, in merito a nuovi offerenti: “Se la questione è privata allora deve essere gestita tra privati”. Permane la necessità, in ogni caso, di un rafforzamento patrimoniale dell’istituto, come sottolineato nella discussione anche dai commissari di maggioranza.

A scatenare le polemiche anche la presenza di esponenti del governo e del PDCS insieme ai vertici dell’Autorità Garante per la privacy a un evento della National Italian American Foundation a Milano. Nicola Renzi di Repubblica Futura parla di “due pesi e due misure”, dopo che la candidatura di Andrea Zafferani per l’authority era stata rigettata perché ritenuto vicino proprio a RF. Dalla DC, William Casali rigetta le critiche come “artificiali” e “frutto di malizia”: “sono occasioni in cui è normale che persone diverse si ritrovino nello stesso contesto”. Da parte loro, i commissari di Libera e Psd hanno messo a verbale che non erano a conoscenza dell’incontro di Milano.

Nei successivi commi, ritirato dopo il parere negativo del governo il pdl di Rete sul bilancio partecipativo, per destinare lo 0,15% delle entrate tributarie a progetti ideati e votati dai cittadini. Sul tema però si registrano aperture dalla maggioranza. Ritirato anche un altro progetto di legge, sempre presentato da Rete, in tema di trasporto pubblico e mobilità condivisa: il Governo ha tuttavia spiegato di condividerne sostanzialmente gli obiettivi, manifestando l’intenzione di proseguire il percorso già avviato con Smuvi tramite strumenti amministrativi e tecnici, rinviando a un confronto politico quando i lavori saranno più maturi.







