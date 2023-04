Commissione Finanze chiude in anticipo: rinviati Des, Legge Consumo e Società benefit

Battuta d’arresto per i progetti di legge all’esame della Commissione consiliare Finanze. Mentre su Piazza della Libertà era in corso la manifestazione dei sindacati, il Presidente Alessandro Mancini, ha informato l'aula della lettera ricevuta da parte del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, sottoscritta anche dai gruppi consiliari di maggioranza, in cui si richiedeva di soprassedere alla trattazione del comma n.3, quindi all’esame del Pdl sul Distretto economico a fiscalità speciale. “alla luce della mole degli emendamenti sopraggiunti e delle ulteriori necessità di confronto tuttora esistenti”.

Stessa sorte per i comma successivi, in cui era previsto l’esame di due Pdl presentati dal Segretario per l’Industria: “Legge quadro in materia di Società benefit” e “Legge sul Consumo”. Lo stesso Sds Righi ha chiesto di soprassedere anche al loro esame per poterli ripresentare alla prossima commissione: “Il mio timore è che questa commissione possa essere oggetto di una strumentalizzazione politica- motiva- che non mi sento di affrontare su progetti di legge come quello sui consumi e benefit, fortemente richiesti dalle categorie, con il rischio di comprometterli in un clima non sereno”. I lavori si concludono quindi senza ulteriore dibattito e la sessione è sciolta due giorni in anticipo.

